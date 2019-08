Mostra del Cinema, come cambiano i servizi Actv

Mancano due settimane al via della 76. Mostra del Cinema di Venezia, che come di consueto comporterà delle modifiche al trasporto pubblico Actv, sia nel reparto navigazione sia in quello automobilistico all'interno del Lido, con potenziamenti delle corse.

Navigazione

Nello specifico, da martedì 27 agosto a sabato 7 settembre (compresi) tutte le corse della linea 20 raggiungeranno il terminal di Lido Casinò - Mostra del Cinema, con l’istituzione di corse aggiuntive per permettere la piena fruizione delle proiezioni. Da mercoledì 28 a sabato 7 settembre (compresi) viene istituita invece la linea diretta "MC - Mostra del Cinema", con percorso Ferrovia - Piazzale Roma - Zattere - San Zaccaria - Lido Casinò.

Servizio automobilistico Lido

Per quanto riguarda il servizio automobilistico, invece, le modifiche saranno effettive dal 16 agosto al 21 settembre, in seguito alle modifiche viabilistiche introdotte in Lungomare Marconi. Ecco le modifiche nello specifico:

LINEA C SME- INCIS- SME da S.Maria Elisabetta alle ore 6.30 e 7.00

LINEA CO – sospesa

LINEA CA - percorso: p.le S.Maria Elisabetta – via Sandro Gallo – via Colombo – lungomare Marconi – via A. Emo - via Sandro Gallo – p.le S.Maria Elisabetta; da S. Maria Elisabetta dalle 9.26 alle 13.06 e dalle 16.46 alle 19.46 ai minuti 6-26-46.

LINEA C – percorso: p.le S.Maria Elisabetta – via Sandro Gallo – via Malamocco – via Parri, da S.Maria Elisabetta: dalle ore 6.36 alle 20.36 ai minuti 16-36-56.

LINEA V – percorso: via Parri – via Malamocco – via Colombo – lungomare Marconi – via Emo – via Sandro Gallo – S.Maria Elisabetta, da via Parri dalle ore 6.51 alle 20.51 ai minuti 11-31-51.

LINEA 11 gli autobus percorrono via S.Gallo sia in andata che in ritorno. In sostituzione delle fermata Casinò, del Lungomare Marconi, si effettua la fermata in via S. Gallo incrocio via Morosini.

LINEA V (Mostra del Cinema) percorso: Gran Viale S. Maria Elisabetta – lungomare Marconi – via 4 Fontane (Palazzo del Cinema) e viceversa; dal 25/08 al 11/09 il capolinea sarà effettuato in via L.Marcello. Da Gran Viale S.Maria Elisabetta: alle ore 6.33-6.53-7.03-7.13-7.23; dalle ore 7.33 alle 20.33 ai minuti 3-13-23-33-43-53; da Palazzo del Cinema: alle ore 6.44-7.04-7.14-7.24-7.34; dalle ore 7.44 alle 20.44 ai minuti 04-14-24-34-44-54.