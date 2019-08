Mostra del Cinema, si parte con "La vérité"

La vérité (The Truth), diretto da Kore-eda Hirokazu (Un affare di famiglia; The Third Murder; Like Father, Like Son) e interpretato da Catherine Deneuve, Juliette Binoche ed Ethan Hawke, è il film di apertura, in concorso, della 76. Mostra del Cinema di Venezia. Kore-eda Hirokazu, alla notizia che il suo lavoro era stato selezionato, aveva detto di essere «estremamente onorato». Le riprese si sono svolte lo scorso autunno a Parigi in dieci settimane. Il cast è prestigioso e il film racconta una piccola storia di famiglia che si sviluppa principalmente in una casa. «È all’interno di questo piccolo universo che ho provato a far vivere i miei personaggi con le loro menzogne, orgogli, rimpianti, tristezze, gioie e riconciliazioni», ha aggiunto il regista.

«Per il primo film realizzato al di fuori del suo Paese – ha dichiarato il direttore Alberto Barbera – Kore-eda ha avuto il privilegio di poter lavorare con due grandi star del cinema francese. L’incontro fra l’universo personale dell’autore giapponese più significativo del momento, e due attrici tanto amate come Catherine Deneuve e Juliette Binoche, ha dato vita a una poetica riflessione sul rapporto madre-figlia e il complesso mestiere d’attrice, che sarà un piacere presentare in apertura».

Alle 19.45, sempre in concorso per Venezia 76, sarà proiettato per la stampa The perfect candidate di Haifaa Al Mansour (Arabia Saudita - Germania con Mila Alzahrani, Dhay, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim): la candidatura inaspettata di una giovane e determinata dottoressa saudita alle elezioni comunali sconvolge la sua famiglia e la comunità locale, che si misura con la difficoltà di accettare la prima candidata donna della città.

Intanto, ieri, è arrivata a Venezia l'attrice Alessandra Mastronardi che condurrà le serate di apertura e di chiusura. Stasera, mercoledì 28 agosto, sarà sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura il 7 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali.

