Ancora grandi nomi al Lido: oggi Johnny Depp, Roger Waters e il film di Maresco

Per l'ultimo giorno di presentazioni alla Mostra del Cinema (domani è giornata di premiazioni) arriva al Lido il terzo film italiano in corsa per il Leone d'oro, La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco. Niente conferenza stampa, però: Maresco non sarà a Venezia e l'incontro di rito con i giornalisti è stato annullato. Presenti invece Johnny Depp e Mark Rylance, protagonisti di Waiting for the Barbarians del regista colombiano Ciro Guerra: nel film, Depp è un colonnello che usa modi troppo violenti per controllare le attività dei “barbari” al di là del confine.

Fuori concorso un trio notevole di star italiane: Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Giulio Pranno protagonisti del nuovo film di Gabriele Salvatores, Tutto il mio folle amore, liberamente ispirato al romanzo Se ti abbraccio non avere paura di Fulvio Ervas, che racconta del viaggio di un padre con il figlio autistico. Appeal garantito anche per una presenza musicale leggendaria: Roger Waters. Il cofondatore dei Pink Floyd porta al Lido fuori concorso Roger Waters Us + Them, il documentario sull'omonimo tour portato in giro per il mondo tra il 2017 e il 2018, dal forte contenuto politico ed umanitario.

Film in concorso

LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA di Franco Maresco con Letizia Battaglia, Ciccio Mira

Nel 2017, a 25 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, Franco Maresco decide di realizzare un nuovo film. Per farlo, trova impulso in un suo recente lavoro dedicato a Letizia Battaglia, fotografa ottantenne che con i suoi scatti ha raccontato le guerre di mafia, definita dal New York Times una delle “undici donne che hanno segnato il nostro tempo”. Il regista sente il bisogno di affiancare a Letizia una figura proveniente dall’altra parte della barricata: Ciccio Mira, ‘mitico’ organizzatore di feste di piazza, già protagonista nel 2014 di Belluscone. Una storia siciliana.

WAITING FOR THE BARBARIANS di Ciro Guerra con Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan, Greta Scacchi

Un magistrato, amministratore di un isolato avamposto di frontiera al confine di un impero senza nome, aspetta con impazienza la tranquillità della pensione, fino all’arrivo del colonnello Joll. Incaricato di riferire sulle attività dei barbari e sulla sicurezza al confine, Joll conduce una serie di spietati interrogatori. Il trattamento dei barbari per mano del colonnello e la tortura di una giovane donna barbara spingono il magistrato a una crisi di coscienza che lo porterà a compiere un atto di ribellione donchisciottesco.

Fuori concorso

ROGER WATERS US + THEM di Sean Evans, Roger Waters

Roger Waters, membro fondatore e forza creativa dei Pink Floyd, porta sullo schermo la sua storia dal vivo di Us + Them. Il film include canzoni tratte dai leggendari dischi dei Pink Floyd e dal suo ultimo album: Is This The Life We Really Want? Con la sua musica potente e il suo messaggio di libertà, amore e rispetto dei diritti umani, il film vuole essere una fonte di ispirazione.

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE di Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno

Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è nato e non sono stati anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e per il suo compagno Mario, che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo; una sera qualsiasi trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto. È l’inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi e volersi bene, durante un viaggio tra Italia, Slovenia e Croazia.