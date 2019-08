Venezia 76, è il giorno di Brad Pitt e Scarlett Johansson

È arrivato già ieri, e i fan se ne sono accorti. Ma è oggi, giovedì 29 agosto, che Brad Pitt farà il suo passaggio in sala stampa e sul red carpet per presentare Ad Astra, film fantascientifico di James Gary in concorso alla Mostra del Cinema 2019 in cui recitano anche Tommy Lee Jones, Liv Tyler e Donald Sutherland. Altra star attesa al Lido in giornata è Scarlett Johansson, con Marriage Story di Noah Baumbach. Nel pomeriggio il protagonista sarà invece Pedro Almodóvar, che riceverà il Leone d'oro alla carriera. Tra gli italiani, nella sezione giornate degli autori, si segnala "5 è il numero perfetto" di Igort, con Toni Servillo e Valeria Golino.

I film in concorso

THE PERFECT CANDIDATE di Haifaa Al-Mansour. In Arabia Saudita, una giovane donna medico decide di candidarsi. Vorrebbe andare in vacanza, ma il permesso rilasciatole dal padre, non è stato rinnovato. Nel Paese più maschilista e retrogrado del mondo una donna non può andare liberamnte in vacanza. Così decide di darsi alla politica: per cambiare il suo Paese. Il nuovo film della prima regista donna dell’Arabia Saudita, arrivata a sfiorare l’Oscar con La bicicletta verde.

MARRIAGE STORY di Noah Baumbach, con Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern: un ritratto incisivo e compassionevole di un matrimonio che va in pezzi e di una famiglia che resta unita.

AD ASTRA di James Gray, con Brad Pitt, Liv Tyler, Ruth Negga e Tommy Lee Jones. Il cosmonauta Roy McBride viaggia fino ai confini estremi del sistema solare per ritrovare il padre scomparso e svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta. Il suo viaggio porterà alla luce segreti che mettono in dubbio la natura dell’esistenza umana e il nostro ruolo nell’universo.

Gli altri film

5 è il numero perfetto di Igort, con Toni Servillo, Valeria Golino e Claudio Buccirosso (Giornate degli autori). Da fumettista a regista: storia napoletana anni 70 di piccola criminalità.

Sole di Carlo Sironi (Sezione Orizzonti). Una finta coppia si finge tale per permettere allo zio di lui di ottenere l’affidamento che lui e la moglie sognano da sempre. Ma la bambina, Sole, nasce prematura…

Bombay Rose di Gitanjali Rao (Settimana della critica). Il cartoon Bollywood style: tre storie di amori impossibili legate da una rosa rossa.