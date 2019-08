Le grandi star alla Mostra del Cinema di Venezia

Manca poco all'inizio della Mostra del Cinema di Venezia, in partenza mercoledì 28 agosto, e c'è attesa per le tantissime star che saranno presenti al Lido. Un'annata eccezionale: si parte la sera di apertura con il duo francese Catherine Deneuve e Juliette Binoche, che aprono le danze con La Verité di Kore-Eda Hirokazu. Si prosegue con il Leone alla carriera Pedro Almodovar il 29 agosto, giorno in cui arrivano anche Scarlett Johansson e Adam Driver per Marriage Story di Noah Baumbach e in serata la superstar Brad Pitt, protagonista di Ad Astra di James Gray.

E poi ancora Kristen Stewart, Joaquin Phoenix per Joker, l'ex coppia monica Bellucci e Vincent Cassel per la versione integrale di Irréversible di Noè, i due papi di Sorrentino Jude Law e John Malkovich, oltre a Penélope Cruz e Gael Garcia Bernal che recitano in Wasp Network. Arrivano Meryl Streep e Gary Oldman per The Laundromat di Soderbergh, ma anche il giovane Timothée Chalamet scoperto da Guadagnino e poi Chiara Ferragni, che presenta il documentario Ferragni Unposted. Finale in musica con Roger Waters e persino Mick Jagger, che recita nel film di chiusura (fuori concorso) The burnt orange heresy.