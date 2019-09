Timothée Chalamet è un tormentato Enrico V, un nuovo modello di mascolinità

Presentato oggi in anteprima per la stampa e per il pubblico, The King è il nuovo film di David Michôd con Timothée Chalamet, Robert Pattinson e Lily-Rose Depp come protagonisti. Una produzione Netflix quella del film che vuole proporsi come una nuova interpetazione sul grande schermo del famoso dramma di Shakespeare, Enrico V e lo fa con un cast di giovanissimi. «Volevamo un cast giovane - spiega il regista - non solo per dare enrgia al film ma per un'autenticità storica. A quei tempi le persone morivano giovani».

Non è solo questo, però, il motivo che si cela dietro la scelta del cast. «Mi piaceva l'idea di creare un mondo in cui i ragazzi giovani sono costretti a crescere in fretta e scontrarsi con la vita adulta e le responsabilità, lo trovo molto interessante». E le difficoltà, emotive e psicologiche, per il giovane Enrico V non mancano. Re fragile e angosciato che perde subito l'innocenza e l'idealismo per scontrarsi con la realtà. Alla fine, il giovane seduto al trono d'Inghilterra, non è poi così diverso dai ragazzi di oggi che, seppur vivendo in un periodo storico molto lontano, possono ritrovarsi nel suo tormento interiore e nelle sue paure.

«Avevo bisogno di un attore la cui anima fosse completamente visibile» afferma il regista del film sulla scelta del suo protagonista - «e Timothée è proprio questo».

L'Enrico V di David Michôd è un re lontano dalle raffigurazioni dell'uomo di potere che siamo soliti vedere e diverso dalle precedenti versioni cinematografiche della storia. È una nuova mascolinità quella che viene messa in scena dall'interpretazione di Chamalet, un sovrano che non ha paura di mettere in mostra le sue fragilità e il suo fisico gracile. «Volevo mostrarlo più come umano che come re - afferma il regista - volevo farlo vedere indeciso e sofferente ed è proprio qui la sua forza».