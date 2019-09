Venezia 76: il Leone d'Oro a Joker di Todd Phillips

Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix è il vincitore del Leone d'Oro nella 76^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La Coppa Volpi per il miglior attore va invece all'interpretazione di Luca Marinelli in Martin Eden e quella per la miglior attrice ad Ariane Ascaride per il suo ruolo in Gloria Mundi.

Il film vincitore

JOKER

L’analisi sviluppata dal regista Phillips del personaggio di Arthur Fleck, interpretato in maniera indimenticabile da Joaquin Phoenix, restituisce un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un’esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità.

CONCORSO UFFICIALE: TUTTI I VINCITORI

Miglior film: Joker di Todd Phillips

Coppa Volpi per miglior attrice: Ariane Ascaride in Gloria Mundi

Coppa Volpi per miglior attore: Luca Marinelli in Martin Eden

Migliore sceneggiatura: Yonfan per Ji Yuan Tai Qi Hao (No. 7 Cherry Lane)

Premio speciale della giuria: La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco

Miglior attore emergente (Premio Mastroianni): Toby Wallace in Babyteeth

Leone D'Argento Miglior Regia: Roy Andersson per Om det oändliga (About Endlessness)

Leone D'Argento Gran Premio della Giuria: J'Accuse (An Officer and a Spy) di Roman Polanski

ORIZZONTI

Miglior film: Atlantis di Valentyn Vasyanovych

Miglior regia: Théo Court per Blanco en Blanco (White on White)

Premio speciale: Verdict di Raymund Ribay Gutierrez

Miglior attrice: Marta Nietro in Madre di Rodrigo Sogoroyen

Miglior attore: Sami Bouajila in Bik Eneich - Un Fils (A Son [Un figlio]) di Mehdi M. Barsaoui

Miglior sceneggiatura: Revenir (Back Home) di Jessica Palud

Miglior cortometraggio: Darling di Saim Sadiq

Premio Opera prima "Luigi De Laurentis": You will die at 20 di Amjad Abu Alala

Miglior storia in realtà virtuale, Miglior esperienza in realtà virtuale e Miglior VR: Daughters of Chibok di Joel Benson; A Linha di Ricardo Laganaro; the Key di di Celine Tricart

Miglior documentario sul Cinema: Babenco - Tell me when I die

Miglior restauro: Gustav Matar - Extáse (Ecstasy [Estasi]) di Gustav Machaty