La Mostra del Lido insieme ai grandi festival internazionali per il rilancio del cinema

In un periodo difficile per il mondo del cinema, i grandi festival internazionali hanno deciso di far fronte comune e aiutare il rilancio della settima arte, fortemente segnata dalla crisi. È così che Mostra del Cinema di Venezia, Telluride Film Festival, Toronto Film Festival e New York Film Festival, solitamente "in lotta" per accaparrarsi i migliori film in un fazzoletto di tempo di sole 6 settimane, hanno deciso quest'anno di unirsi e collaborare.

I grandi festival uniti

«Quest’anno abbiamo visto come la pandemia abbia devastato le comunità in tutto il mondo e che la vita, così come la conoscevamo, è stata portata a fermarsi. - scrivono gli organizzatori delle 4 kermesse in una nota congiunta - Come sostenitori del cinema globale, abbiamo visto il lavoro degli artisti fermarsi e la stessa cultura cinematografica messa in discussione. I film prendono vita con il pubblico, che non è più riuscito a riunirsi come aveva fatto per oltre un secolo. Abbiamo deciso di collaborare come mai prima d’ora».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli organizzatori stanno condividendo idee e informazioni, oltre a ripensare i festival come una piattaforma unita al servizio di registi, pubblico, giornalisti e protagonisti del settore. «Dobbiamo farlo insieme. - si legge ancora in nota - Crediamo che il cinema abbia un potere unico di illuminare sia il mondo che ci circonda, sia le nostre percezioni più intime. In una crisi, i film possono metterci in movimento. Possono incantare, informare, provocare e guarire. Mentre lavoriamo in circostanze difficili per organizzare i nostri festival, questa estate lavoreremo insieme, a sostegno dei film».