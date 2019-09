Il genio di Leonardo Da Vinci esposto alla Scuola grande di San Marco | VIDEO

Nel cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci, la Scuola grande di San Marco omaggia il genio italiano con la mostra Leonardo da Vinci. Le tavole dell’Ultima Cena nel suo spazio museale.

Oggetto della mostra dedicata alle tavole dell’Ultima Cena è il volume Collection des Têtes, realizzato da André Dutertre, artista, accademico di Francia e insigne incisore e pubblicato a Parigi nel 1808. Importante perché, nel corso dei secoli, nessuno prima di Dutertre aveva mai dedicato un volume allo studio o alla rappresentazione dell’Ultima Cena.

La mostra è impreziosita dal contributo della Biblioteca del Museo Correr di Venezia.

Non solo Venezia: la mostra andrà a Gerusalemme dal 25 marzo al 31 maggio per la Pasqua 2020 nella sede della Custodia in Terrasanta.

L’esposizione alla Scuola grande di San Marco sarà visitabile dal 10 settembre al 10 novembre 2019.