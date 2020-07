Nel faro di Bibione la prima mostra nazionale degli artisti in quarantena

Artisti in Quarantena è una mostra di quadri realizzati da pittori e maestri d’arte durante il periodo di lockdownin cui ognuno, con la propria tecnica, ha dato dimostrazione di come l’arte e la creatività non si siano mai fermate. L'esposizione, unica nel suo genere e la prima in Italia sul tema, è visitabile all'interno del faro di Bibione tutti i giorni fino al 31 agosto. Ad organizzarla è stata associazione culturale veneziana N.EX.T con la collaborazione del Comune di San Michele al Tagliamento e la partecipazione di artisti anche stranieri dalla Grecia, Bielorussia e Romania. L'inaugurazione al faro ci sarà sabato 18 luglio alle 17.00 con la presenza dell’amministrazione pubblica, gli artisti, gli organizzatori dell’associazione N.EX.T.

«Abbiamo pensato di abbracciare questa mostra perché propone una riflessione in positivo di questo periodo - commenta l'assessore alla cultura del comune Elena De Bortoli -. Le attività si sono fermate, ma gli artisti no e tanti hanno avuto più tempo da dedicare alla propria arte, allo studio e all’espressività. Attraverso questa mostra la produzione proficua e creativa si vuole mettere a disposizione di tutti».

La mostra

Artisti in Quarantena vuole suggerire un momento di riflessione sui diversi punti di vista è lo fa con le arti visive, dove colori e forme mostrano il coraggio e la voglia di sognare, trasportando lo spettatore oltre quelle barriere, quei muri di casa che ci hanno imprigionato per la pandemia. Aperta dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e venerdì, sabato e domenica orario continuato dalle 9.00 alle 18.00. Rispettando tutte le disposizioni a tema covid imposte dalle normative, la mostra propone un tour guidato a numero contenuto ed organizzato a turni. Durante tutto il periodo gli artisti dedicheranno alcune giornate al faro per delle performance pubbliche con il coinvolgimento dei presenti.

Gli artisti

Espongono: Lucia Zamburlini (Latisana UD), Elisabetta Sfarda (Mestre – VE), Luisa Popa (Romania), Gianluca Pitaccolo (San Michele al Tagliamento VE), Cristina Meotto (Bibione VE), Alessandro Negri (Cesarolo VE), Emanuel Hendrix (Bielorussia), Simone de Bortoli (Bibione VE), Sebastiano Musitelli (Venezia), Michalis Dolapsakis (Grecia), Daniele Cellini (Mestre VE), Marta Arnoldo (Venezia).

Per maggiori informazioni visitare la pagina www.fb.com/nextassociazione.