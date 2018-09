Al Candiani le più belle opere del premio Mestre di pittura

Una sezione dedicata alle opere vincitrici delle edizioni che vanno dal 1958 al 1968, un'altra in cui trovano posto i 52 quadri selezionati nell'edizione di quest'anno, a cui hanno fatto domanda di partecipazione quasi 400 artisti. È la mostra "Premio Mestre di pittura 2018", ospitata al centro Candiani e visitabile dal 22 settembre al 14 ottobre (tutti i giorni, dalle 14 alle 20, tranne il lunedì), promossa da Il Circolo Veneto, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia e col patrocinio di Regione Veneto, Città metropolitana e Comune di Venezia.

Premiazione al Toniolo

L'evento è stato presentato stamattina in anteprima nel corso di un incontro a cui hanno partecipato il sindaco Luigi Brugnaro, la direttrice e la presidente della Fondazione Musei civici, rispettivamente Gabriella Belli e Maria Cristina Gribaudi, il presidente de Il Circolo Veneto, Cesare Campa, il curatore della rassegna, Marco Dolfin. Le 52 opere selezionate nell'edizione corrente, molte delle quali sono firmate da artiste donne e da giovani, saranno ora valutate da una giuria: la cerimonia di premiazione si terrà al teatro Toniolo il 28 ottobre prossimo. Seppure il premio, dopo una "pausa" di mezzo secolo, sia stato ripreso solo nel 2017, ha già assunto in questa sua seconda edizione moderna un respiro internazionale, confermata dalle quasi 400 richieste di partecipazione, di cui più di una sessantina pervenute da oltre confine.

Mestre polo culturale

«Questo nuovo evento al Candiani – ha sottolineato Brugnaro – è occasione per confermare la nostra visione policentrica della città. Tra quella "antica" di Venezia, che ne è il cuore, e che ne custodisce la tradizione e la cultura, ma non deve esserne l'unica depositaria, e quella "moderna" di Mestre, proiettata al futuro senza però dimenticare il passato». Per ulteriori informazioni: premiomestredipittura.it e visitmuve.it