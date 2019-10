Oltre 3000 visitatori e 190 scuole prenotate per la mostra Real Bodies a Venezia

Impennata di biglietti venduti nel primo weekend della mostra Real Bodies, Human Art Exhibition a palazzo Zaguri a Venezia. Altissima la curiosità da parte del pubblico per l'allestimento tutto veneziano in campo San Maurizio che vede esposti 63 corpi umani reali in varie posizioni anatomiche e 400 organi umani conservati con la tecnica della plastinazione. A pochi giorni dall'inaugurazione, l'ultima tappa del tour mondiale della mostra che ha già registrato 25 milioni di visitatori, l'edizione veneziana di Real Bodies vede 3100 biglietti venduti e 190 scuole che hanno prenotato una visita alla mostra estesa su 1500 metri quadrati dislocati su 25 sale disposte su due piani del palazzo trecentesco. Tra le novità dell'edizione veneziana, un nuovo enorme atlante tridimensionale del corpo umano diviso in sezioni che descrivono i vari apparati corporei, per poter comprendere ancora meglio quanto prezioso e fragile sia il corpo umano.

«Abbiamo voluto omaggiare Venezia e la sua unicità presentando un format inedito in anteprima mondiale di reperti anatomici, installazioni e scenografie dedicate alla sua storia e tradizioni artigiane - spiegano gli organizzatori di Venice Exhibition srl - ma non ci aspettavamo una tale attrazione verso questo allestimento. Oltre 190 scolaresche hanno prenotato la visita e per questo dedicheremo alla didattica un centro studi anatomici che rappresenterà il progetto pilota del primo polo didattico di eccellenza a Venezia per lo studio del corpo umano rivolto alle scuole di ogni ordine e grado».