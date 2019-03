Inaugurata la mostra «Rialto. Centro di una economia mondo»

Il consigliere comunale Maurizio Crovato, il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto, il presidente della VIII Commissione consiliare Bilancio, Rocco Fiano, il presidente della IX Commissione consiliare Artigianato e Commercio, Paolo Pellegrini, hanno partecipato questa mattina all’Archivio di Stato di Venezia all’inaugurazione della mostra documentaria “Rialto. Centro di una «economia mondo»”. La mostra sarà aperta fino alle ore 17 di oggi, mentre dal 25 marzo al 5 aprile, da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, sarà possibile visitare la sola sezione allestita nell'Aula della Scuola di Archivistica, Paleografia, e Diplomatica.

La mostra è realizzata in cooperazione con l'associazione “Rialto Novo” che, per l'occasione, organizza l'iniziativa “La storia incontra i luoghi”, ovvero due tour dell'insula di Rialto, con al centro rispettivamente i temi “Spazi e architetture” e “Commerci e industrie”. La mostra documentaria intende celebrare la nascita della città di Venezia, il 25 marzo dell’anno Domini 421, sulla base di una selezione di documenti significativi (disegni di edifici mercantili, delibere, decreti, atti notarili) e descrivere la storia materiale, il ruolo e l’importanza che l’insula realtina ha assunto nei secoli (soprattutto tra il XIV e il XVIII) per Venezia e per le sue relazioni. La Mostra è divisa in tre capitoli, che riguardano tre temi molto ampi: il Mercato, i Traffici e l’Economia, il Ponte. Allestita nella Sala di studio dell’Archivio, l’antico refettorio del convento dei Frari, i documenti originali esposti, accompagnati da brevi schede illustrative, sono stati raggruppati secondo questi tre capitoli.