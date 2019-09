Tutti pazzi per i soldatini di piombo: l'arte del modellismo in mostra a Noale | VIDEO

La mostra I Soldatini raccontano... poesie di storia in piombo, organizzata dalla Pro-Loco di Noale nell'ambito della rievocazione storica "La Storia in Rocca" prevista per il 28 e il 29 settembre, nasce dalla passione verso il modellismo che accomuna quattro amici della cittadina veneta: Elio Stella, Lodovico Terzariol, Stefano Benetello e Maurizio Ruzza. La mostra sarà aperta al pubblico il 21-22 e il 28-29 settembre presso il Palazzo della Loggia a Noale.