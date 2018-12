La scuola Don Milani di Stra si fa bella: un murale da 400 metri colora la facciata principale

"Tagliare i fili". Un murale di 400 metri quadrati, in grado di trasformare, nella sua unicità, un intero quartiere. È quello realizzato dallo street artist fiorentino Zed1 sulla parete principale della scuola Don Milani di Stra: un lavoro durato diciotto giorni, promosso dal Comune e curato dall’associazione Forme Art.

Il murale

Un’esperienza che non si è limitata solo a migliorare l’edificio scolastico dal punto di vista strutturale ed estetico, ma che lascerà un vivo ricordo nelle menti dei bambini, che hanno vissuto con l’artista per alcune settimane, entrandoci a tutti gli effetti in confidenza. Zed1 ha dedicato il suo disegno al flusso della vita, alla crescita e al cambiamento, in quanto crescita è movimento e tensione, direzione verso il futuro e non verso un obiettivo preciso. Il protagonista del murale è un personaggio allegorico, dalla cui testa fuoriesce un ventilatore che soffia lontano tre giovani figure, ognuna, attaccata al proprio aquilone: sono un neonato con il pannolino, un bambino con un grembiulino blu e un ragazzino con in mano un paio di forbici che presto taglieranno il filo dell’aquilone che li tieni tutti legati all’adulto.

Inaugurazione

«Il prossimo 15 dicembre - ha spiegato l'assessore Cristina Borgato - l’opera verrà "consegnata" all’Istituto comprensivo Alvise Pisani e a tutta la comunità. Si è rivelata una scelta decisamente giusta, che non a caso ha riguardato la scuola: un luogo che deve essere accogliente, rassicurante, che deve educare e allenare le giovane menti delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi a essere sempre più curiose e interessate al mondo che li circonda».