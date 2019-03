Per la Municipalità di Murano è «No» all'ampliamento di 2 vetrerie

La Municipalità di Murano ha dato parere negativo ai progetti di ampliamento e sistemazione, approvati in giunta, per due vetrerie di Murano: Estevan-Rossetto e Venier entrambe in Fondamenta Navagero. Lo riporta il Gazzettino.

Il piano

Era stata prevista la ristrutturazione degli immobili esistenti e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica su due piani, oltre a un magazzino su corte interna. Il compendio, che si estende su una superficie di circa 2.000 metri quadrati, e comprende 1.260 metri quadrati di edifici e 750 di scoperto, sarebbe stato aumentato di altri 404 metri quadrati.

Produzione

Secondo la Municipalità i progetti andrebbero in deroga al piano urbanistico che ammette rifacimenti finalizzati a specifici vincoli imposti dalla natura dagli edifici stessi. In particolare l'aumento di volume sarebbe finalizzato non alla produzione ma ad attività di ristorazione e sale espositive, che non sono carenti sull'isola.