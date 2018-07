L'arte del vetro di Murano interpreta la realtà: presentata Glass Beyond the Barricades

L’arte del vetro di Murano capace di esprimere libertà, cultura e vita contro qualsiasi barriera fisica e mentale. Si è svolta mercoledì alla Bugno Art Gallery di Venezia la presentazione di Murano Glass Beyond the Barricades: un progetto che sprigiona forza propulsiva e comunicativa. Le opere saranno esposte durante la Venice Glass Week, dal 9 al 16 settembre, alla Bugno Art Gallery di Venezia.

New jersey

Tredici maestri vetrai hanno interpretato i new jersey trasformando questi strumenti di prevenzione e sicurezza, di discutibile bellezza, cupi, grigi, visivamente pesanti ed ingombranti in opere d’arte colorate, vivaci, ricche di significati, di storia, cultura e bellezza. Le tredici opere saranno esposte e visibili al pubblico, proprio a due passi dal Gran Teatro La Fenice. Le tredici vetrerie di Murano che partecipano a Murano Glass Beyond the Barricades sono: Berengo Studio, Costantini Glassbeads, Effetre Murano, Fornace Ferro Murano, Gambaro & Tagliapietra, Laguna B, Massimiliano Schiavon Art Team, Nicola Moretti, Ongaro e Fuga, Seguso Gianni, Simone Cenedese, Tiozzo Sergio, Vetrate Artistiche Murano.

Temi del progetto

Pesci che risalgono controcorrente le acque di una fontana, un jesey marino che divide il mare sano da quello inquinato, pavoni incastonati in preziosi mosaici, specchi e perle, fiori variopinti, sgargianti e variegati, idee che prendono forma attraverso l’utilizzo di antiche e innovative tecniche di lavorazione del vetro in queste tredici opere realizzate da famosi maestri vetrai: dal vetro soffiato al vetro massiccio, dalla lavorazione a piastra alla lavorazione in vetro colato fino ad utilizzare la tecnica Tiffany, dalla lavorazione tradizionale a quella artistica.

Murano Glass Beyond the Barricades è un progetto nato da un’idea di Luciano Gambaro, che ha coordinato il lavoro di tredici vetrerie di Murano per reinterpretare i new jersey, trasformando quest’oggetto finalizzato alla sicurezza dei cittadini in una vera e propria opera d’arte in vetro. «L’obiettivo del progetto – ha spiegato lo stesso Luciano Gambaro – è di mostrare al pubblico la capacità interpretativa del vetro: la sua forza innovativa d’interpretare i nuovi temi contemporanei in maniera dirompente. Con Murano Glass Btb portiamo il vetro di Murano a confrontarsi con nuovi temi attuali, lo rendiamo materia viva, fluente, attuale e in evoluzione. Personalmente amo definire il progetto come un esercizio artistico. Con questo progetto vogliamo ancora una volta ribadire qual è la grande abilità dei nostri maestri, una sfida che spero venga considerata vinta».

Patrocini e promozioni

Murano Glass Beyond The Barricades è organizzato in collaborazione e con il patrocinio del Consorzio Promovetro di Murano gestore del marchio della Regione del Veneto, Vetro Artistico di Murano, Confartigianato Venezia, Bugno Art Gallery e a settembre le fotografie delle opere saranno raccolte in un libro con la prefazione del Professor Jean Blancheart. The Venice Glass Week, è promosso dal Comune di Venezia, ideato e organizzato dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, Le stanze del vetro – Fondazione Giorgio Cini, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano.