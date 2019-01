I Musei Civici di Venezia leader in Italia per autonomia finanziaria

I Musei Civici di Venezia conquistano la medaglia d’oro, tra tutte le fondazioni museali e i musei nazionali d’Italia, per essere i più autonomi dal punto di vista finanziario. L’importante riconoscimento arriva dalla ricerca di Federculture, presentata nel Rapporto 2018, nella quale, analizzando i modelli di business adottati da ciascuna Fondazione e Museo Nazionale autonomo su suolo nazionale, emerge che i Musei della Serenissima, con i loro oltre 30 milioni di euro di incassi, coprono il 96% delle necessità.

«Orgogliosi di aver fatto tutto con le nostre forze»

«Vedere riconosciuti gli sforzi che in questi ultimi anni stiamo facendo come amministrazione comunale - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - è una grande soddisfazione. Un lavoro di efficientamento, gestione oculata, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di investimenti strategici che viene, di anno in anno, promosso dai tanti visitatori che quotidianamente frequentano le sedi museali. Questa è solo una piccola parte di quanto siamo riusciti a realizzare: sapere oggi che tutto è stato fatto quasi totalmente grazie alle nostre forze è motivo di grande orgoglio. Un riconoscimento per la Fondazione, i suoi collaboratori e per l’intera città, che sta dimostrando di essere nuovamente quel centro culturale e di relazioni che l’ha sempre contraddistinta fin dai tempi dello Stato da Mar e Stato da Tera della Serenissima Repubblica».

Frutto di una gestione oculata di bilancio

I numeri di bilancio dimostrano che dal 2016, la fondazione Musei Civici ha chiuso i conti sempre con un utile di esercizio molto rilevante: nello specifico il 2016 ha superato l’1,4 milioni e il 2017 l’1,8 milioni. Trend confermato anche per lo scorso anno che si caratterizza per un’ottima performance tanto da contribuire a consolidare lo stato patrimoniale dell’istituzione che ammonta così ad oggi ad oltre 10 milioni di euro. «Gli ultimi tre anni si sono caratterizzati per l’attenzione accurata alla gestione del bilancio, dei servizi al pubblico e delle attività museali - ha spiegato Mariacristina Gribaudi, presidente della fondazione Musei Civici di Venezia - Agiamo in totale sintonia con il Comune tanto a livello strategico che di relazioni tecniche con i diversi uffici e servizi. Tutto questo con uno stesso obiettivo: realizzare un programma scientifico e culturale di qualità, con attività di ricerca e l’organizzazione di Mostre di altissimo livello, si è combinato perfettamente con quello di consolidare la Fondazione sotto il profilo patrimoniale».