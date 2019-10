Rinnovato l'accordo tra l'Ermitage e la città di Venezia

Il Comune di Venezia e il museo Ermitage di San Pietroburgo proseguono la collaborazione con un accordo che conferma e approfondisce, per altri 5 anni, i programmi di lavoro comuni già sottoscritti nel 2013. I due enti - con la partecipazione di altri istituti scientifici e culturali russi e italiani - collaboreranno per favorire la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio culturale mondiale, la preparazione del personale scientifico e tecnico - sia russo che italiano - nel campo della ricerca, del restauro, della conservazione, della gestione, e della valorizzazione delle opere, della cultura e dell’arte. La sede operativa e di rappresentanza del centro scientifico e culturale Ermitage Italia continuerà ad essere ospitata nelle Procuratie vecchie di piazza San Marco, uno spazio prestigioso messo a disposizione per sottolineare l’importanza della collaborazione. Il documento è stato firmato stamattina dal sindaco Luigi Brugnaro e dal direttore dell'Ermitage, Michail Piotrovskij.

Ecco, per punti, gli obiettivi del progetto: