All'M9 San Valentino si festeggia con gli sconti

L’M9 - Museo del ’900 ha deciso di festeggiare San Valentino offrendo a chi si presenterà in coppia alle biglietterie una tariffa ridotta. La riduzione vale per tutte le tipologie di biglietto –museo (da 14 a 10 euro), mostra temporanea (da 10 a euro) e cumulativo (da 16 a 13 euro) – e considerato che San Valentino quest’anno è di venerdì la direzione del Museo ha deciso di allargare la valida della promozione per l’intero fine settimana che comprende il 15 ed il 16 febbraio.

I visitatori, quindi, potranno accedere con un prezzo sconta anche all’esposizione temporanea “Lunar City. Vivi l'esperienza” inaugurata lo scorso 20 dicembre e che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico e che ha visto da poco l’arrivo della nuova installazione “Moonlanding, coprodotta da M9 in collaborazione con Vis, la prima spinoff della Scuola Normale Superiore di Pisa.