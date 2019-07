Il Museo di Storia Naturale intitolato a Giancarlo Ligabue

Il Museo di Storia Naturale di Venezia a Santa Croce sarà intitolato a Giancarlo Ligabue, il ricercatore scientifico e imprenditore nato a Venezia il 30 ottobre 1931 e mancato in città il 25 gennaio 2015. Lo ha deciso oggi, mercoledì 24 luglio, la giunta comunale su richiesta del sindaco Luigi Brugnaro.

«Ha amato la città»

«Nella sua vita – commenta il primo cittadino - Ligabue ha ricevuto importanti riconoscimenti, onorificenze e titoli, ma credo che aver deciso di intitolargli quel Museo di Storia Naturale di Venezia, che per trent’anni lo ha visto presidente e al quale ha donato circa duemila tra fossili, reperti etnografici e resti del gigantesco “Ouranosauros Nigeriensis”, sia il massimo tributo che la città possa riconoscere a un suo così illustre concittadino. Con la sua generosità ha dimostrato di amare veramente Venezia».

Chi era

Studioso di archeologia e paleotologia, Ligabue ha da sempre legato la sua figura al Museo di Storia Naturale di Venezia, a partire dalle celebri spedizioni africane svolte nei primi anni Settanta del secolo scorso durante le quali furono recuperati, in collaborazione con il paleontologo del Museo di Storia Naturale di Parigi, Philippe Taquet, lo scheletro di Ouranosaurus Nigeriensis e gli altri reperti sahariani. Ligabue ha poi donato a Venezia moltissimo materiale paleontologico con l’unica richiesta che venisse degnamente esposto all’interno del Museo. Richiesta che venne esaudita il 26 aprile 1975, quando fu aperta una sala dedicata. «Ora il Museo sarà in memoria di Giancarlo Ligabue e ogni volta che avremo occasione di entrarci non potremo che rendere omaggio a colui che, con tanto amore e passione, ha contribuito a renderlo uno dei più bei musei del panorama nazionale e internazionale», ha detto l'assessore alla Toponomastica Paola Mar.

Orgoglio

«Con grande piacere – commenta la presidente dei Musei Civici Mariacristina Gribaudi - intitoleremo il Museo di Storia Naturale alla memoria di Giancarlo Ligabue che tanto ha contribuito negli anni alla costruzione della collezione permanente del Museo». «Apprendo con immensa emozione questa straordinaria notizia – sottolinea Inti Ligabue, figlio di Giancarlo e presidente della Fondazione Ligabue -. Un sogno che diventa realtà. Sono felice prima di tutto come cittadino veneziano, augurandomi che questo riconoscimento possa essere di ispirazione per tutti per un sempre maggiore impegno civico. Come figlio non nascondo l’orgoglio e l’emozione nel sapere che grazie a questa scelta, il suo impegno per Il Museo di Storia Naturale e il suo amore per Venezia saranno per sempre ricordati».