Musolino con De Micheli al test di sollevamento Mose

Il presidente dell'Autorità portuale Pino Musolino è con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli venerdì al test del Mose in laguna: la loro foto è postata sul profilo Facebook di Twitter. De Micheli aveva anticipato, all'incontro in videoconferenza giovedì con Assoporti, che lo avrebbe rivisto il giorno seguente a Venezia, ricordando come stia attraversando «un momento di difficoltà» a causa della bocciatura del rendiconto 2019 da parte dei rappresentanti locali, Regione e Comune, del comitato di gestione. Il ministro ha annunciato come probabile un altro incontro a Roma nei prossimi giorni, spiegando che si sta concludendo la raccolta dei materiali tecnici sul bilancio e sulla variazione del 2018 legata al Venice Ro-Port Mos e al prolungamento della concessione alla società privata. Una volta terminato l'esame dei documenti in direzione ministeriale porti, De Micheli deciderà.

Sul fronte del rilancio delle infrastrutture strategiche del paese, il ministro dei Trasporti è tornata sulla norma introdotta nel decreto Semplificazioni, approvato lunedì, che consente di accelerare gli investimenti sui porti. «Ogni porto di questo paese è nei pensieri di questo ministero», ha detto. Assoporti aveva chiesto un confronto con Roma. «Cinque mesi senza una singola risposta - ha scritto la community port -. È cresciuta la rabbia in un porto che rischia di chiudere per impraticabilità, visto che la manutenzione dei canali non viene effettuata da anni e le navi non riescono più a entrare e ormeggiarsi alle banchine». Sull'escavo dei fanghi, sempre durante la prova di sollevamento paratoie del Mose di venerdì, i rappresentanti del governo avrebbero ripetuto che il protocollo sarà a breve disponibile.