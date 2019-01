Musolino: «La legge parla chiaro, i porti italiani restano aperti»

«Sotto il profilo squisitamente tecnico i porti italiani non sono chiusi». Lo ha ricordato il presidente dell'Autorità portuale di Venezia, Pino Musolino, intervenendo sul tema dell'accoglienza dei migranti. «Avendo visto una rilevanza senza precedenti della parola “porti” sulle prime pagine dei giornali di questi ultimi giorni - ha scritto - mi sono sentito in dovere di verificare alcuni aspetti tecnici della questione dei cosiddetti “porti chiusi”». La conclusione? «Non esiste un decreto del Mit (ministero delle Infrastrutture e trasporti) che chiuda, per motivi di ordine pubblico (comprovato, attuale e imminente) i porti italiani». E «il ministero dell’Interno può vietare lo sbarco di passeggeri, non l’ingresso né l’approdo di navi nei porti, competenza riservata dalla legge esclusivamente al Mit».

Porti aperti fino a nuovo ordine

Semmai è contro le leggi non soccorrere eventuali persone in difficoltà. «A norma dell’articolo 1113 del codice della navigazione - continua Musolino - esistono profili di rilevanza penale nel caso di omissione di soccorso in mare». E questo «a carico dei privati, figuriamoci a carico di un soggetto pubblico». «In sintesi - conclude - in assenza di uno strumento giuridico concreto (il decreto del Mit) i porti italiani non si possono chiudere. Quindi in questo momento, in carenza di un provvedimento a norma di legge, i porti italiani restano aperti!».