“Naked soul”, il nuovo e terzo singolo della cantautrice mestrina Talija

Il nuovo singolo, scritto da Talija, prodotto da Michele Guberti per Massaga Produzioni, videoclip realizzato e diretto da Ilaria Passiatore.

Giovanna Cardillo (aka Talija) passa lunghi pomeriggi di fine anni '90 ad ascoltare musica e cantare con le cuffie alle orecchie. Con il fratello Alessandro, alla chitarra, iniziano a scrivere canzoni in un'attività davvero intensa. In quei brani, la cantautrice veneta, sfoga tutta la rabbia e frustrazione provati nel difficile periodo adolescenziale.

Nel 2009 il duo partecipa al laboratorio teatrale in ambito di riabilitazione psichiatrica “Gli Attivi Compagni”, come autori della parte musicale delle opere che verranno portate in scena in alcuni teatri, tra i quali il Teatro Sala Estense di Ferrara con Oracoli, e come esecutori del brano di chiusura degli spettacoli. La perdita del padre contribuisce a mettere un punto alla produzione dei due fratelli, sospesa completamente nel 2012, anno in cui si conclude l'esperienza teatrale. Di lì a poco, Giovanna decide di proseguire da sola e realizza con Michele Guberti diversi brani sia in inglese che in lingua italiana.

Il progetto Talija prende forma nel 2017, sempre sotto la guida del produttore Miche Guberti, con un album omonimo, in cui il singolo “Strong” fa da apripista ad un viaggio che conduce dagli aspetti più bui delle relazioni umane alla necessità di essere ciò che si è. Esce in cd ed in digitale l'8 marzo 2019 l'album d'esordio omonimo della cantautrice mestrina, pubblicato e distribuito da (R)esisto. www.facebook.com/Talijaofficial - www.instagram.com/talijaofficial