Nasce “scrivi sempre a mezzanotte”, il blog per scambiarsi lettere durante la quarantena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

In un momento di lontananza forzata, dagli altri e dal mondo, tre under 30 genovesi hanno dato vita a uno spazio di confronto, di espressione e di scambio, per aiutare le persone a sentirsi meno sole e più vicine; agli altri, ma anche a se stesse. Il blog è attivo dal 18 marzo 2020 e si chiama “Scrivi sempre a mezzanotte” (www.scriviamezzanotte.it) .

Per vedere la propria lettera pubblicata sul blog basta inviare testo, titolo, contenuto ed eventuale firma, all’indirizzo e-mail scriviamezzanotte@gmail.com. Non ci sono limiti di tema, né di destinatari, che possono essere persone esistenti e non, ma anche luoghi, entità, sentimenti, società, e qualsiasi altro aspetto della realtà con cui si abbia voglia di confrontarsi. L’unica regola per partecipare è che i contenuti siano scritti in forma epistolare.

“Nei periodi di crisi ci accorgiamo tutti di avere qualcosa da esprimere” racconta Barbara, che ha ideato il progetto, “noi abbiamo voluto creare uno spazio “antico”, nel mondo virtuale, in cui poter raccogliere queste espressioni individuali e custodirle oltre lo scorrere del tempo e oltre questo “attimo di vita-altra che stiamo vivendo tutti”. “La nostra speranza, è che partecipino più persone possibili, perché ogni persona è una voce e ogni voce, per quanto piccola, è una spinta a credere che domani andrà meglio. Poi, quando quel domani finalmente arriverà, forse non avremo più bisogno di scriverci lettere per esserci vicini, e vorrà dire che saremo di nuovo insieme.” spiega Marta, che gestisce i canali social e la promozione del blog. “La parola chiave di tutto questo è la speranza”, conclude Simona, la web designer “per questo, sul blog troverete tantissima primavera e tantissima natura. Perché dobbiamo tutti tornare a fiorire, il prima possibile. Aspettiamo le vostre lettere e non vediamo l’ora di leggerle!”

Il titolo del blog “Scrivi sempre a mezzanotte” è tratto da un famoso scambio epistolare tra la scrittrice Virginia Woolf e la sua amante, la meno nota autrice Vita Sackville-West. Quello di scrivere durante l’ora più buia è l’invito che Vita rivolse a Virginia, convinta che fosse proprio quello, il momento in cui il cuore dell’amata era più propenso a “liquefarsi”, dando vita e corpo ai quei gioielli che ancora oggi annoveriamo nell’olimpo della letteratura.

A cura di: Barbara Cosimo – concept e testi Simona Cosimo – grafica e web-design Marta Ventura – social network e promozione www.scriviamezzanotte.it scriviamezzanotte@gmail.com

Gallery