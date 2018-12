Babbo Natale arriva in elicottero: doni ai piccoli delle comunità | VIDEO

Sabato mattina si è svolta la festa di Natale, organizzata dalla questura di Venezia e dal X Reparto volo della polizia di Stato, dedicata ai bambini che vivono realtà difficili: un momento importante per i piccoli, perché significa soprattutto gioia e spensieratezza.

La celebrazione dei legami affettivi attraverso lo scambio di doni è una tradizione che nel tempo si è diffusa anche in parti del mondo tradizionalmente lontane dalla religione cristiana, come l’India e la Cina. È con questa visione, e con profondo spirito di fratellanza, che è nata l’iniziativa che ha coinvolto i bambini ospiti di alcune comunità educative per minori del territorio veneziano e le famiglie affidatarie che collaborano con il Centro per l’affido e la solidarietà familiare del Comune di Venezia. Tutti loro hanno partecipato con carattere di volontarietà e nel rispetto della privacy.

L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 200 bambini, si è svolto all’interno dell’hangar del X Reparto Volo, tra momenti di intrattenimento, distribuzione di doni e l’arrivo di Babbo Natale con l’elicottero della polizia di Stato.

L'appuntamento è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Venezia, in particolare dell’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, e del direttore del Servizio politiche per l’infanzia, Paola Sartori. Hanno collaborato Confindustria Venezia Rovigo, la società Adriagel di Jesolo, Grafica Veneta, San Benedetto, Auchan e Umana Reyer, Casa di cura Giovanni XXIII di Monastier Treviso, Sikura di Mogliano Veneto, SOS animazione, Goppion Caffè Teviso, EDG spa, Spak Market srl, Il fornaio del Casale di Casale sul Sile, BHB Italia srl, Iniziativa Group srl e i Sig.ri Anna e Ivan Piol Santa Klaus Running.