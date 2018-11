Canale dei Petroli: in Salvaguardia tutto rimandato all'11 dicembre. Marinese: «Basta rinvii»

La commissione per la Salvaguardia di Venezia, chiamata a esprimersi sul progetto di protezione del canale Malamocco-Marghera, ha deciso di rinviare la decisione al prossimo 11 dicembre. All’Autorità di Sistema Portuale è stato chiesto di fornire entro il 6 dicembre maggiori dettagli su quattro argomenti: la provvisorietà dell’intervento, la riduzione della velocità delle navi transitanti lungo il canale durante gli eventuali lavori, gli effetti idrodinamici conseguenti all’intervento sulla biodiversità (flora e fauna) e la verifica che la soluzione del palancolato presentata nel progetto sia l’unica opzione percorribile. Il porto si è impegnato a fornire gli elementi aggiuntivi richiesti.

'Serve una soluzione'

«Intendiamo produrre nei tempi previsti le informazioni richieste dalla commissione e auspichiamo che il giorno 11 dicembre si giunga finalmente a una decisione sul progetto di protezione del canale Malamocco-Marghera - dice il presidente del porto Pino Musolino dichiara. L’intera comunità portuale veneziana attende una soluzione al problema dell’accessibilità nautica, da cui deriva direttamente la produttività e la competitività dello scalo e di tutte le attività insediate. Ricordo che la salvaguardia di Venezia, in quanto obiettivo primario della legge speciale, prevede di assicurare l’operatività del porto nel rispetto dell’ecosistema lagunare. È quindi nostro dovere e impegno quotidiano contribuire a trovare un punto d’incontro tra la salvaguardia della componente ambientale e quella delle attività produttive che sono fonte di ricchezza e occupazione per la città e che non possono prosperare nell’incertezza».

Confindustria Venezia: «Basta rinvii»