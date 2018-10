Rilancio commerciale e turistico del Miranese: 40 mila euro per partire con il progetto

Tavola rotonda per rimettere al centro le attività commerciali e turistiche del Miranese venerdì, con Maurizio Franceschi, direttore Confesercenti Città Metropolitana di Venezia, che ha illustrato il progetto di rilancio a Martellago, insieme al sindaco Andrea Saccarola, all’assessore al Commercio Lionello Corò, e a Luigina De Pieri, responsabile Confesercenti.

Rilancio

«Abbiamo scelto di ripartire da questo territorio con un secondo progetto di rigenerazione urbana, forti dell’esperienza di successo del distretto del commercio di Martellago - spiega Franceschi -, strada vincente per il rilancio dell’attrattività turistica e commerciale. Con la nuova giunta vogliamo portare avanti un percorso di continuità per il bene delle imprese e dei negozi del Miranese, perchè solo ricreando un buon tessuto economico e sociale si può far crescere la qualità di vita dell’intera comunità”.

Bando

Grazie a un bando vinto da Confesercenti alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, per un importo complessivo di 40.000 euro, l’associazione di categoria darà avvio ad una serie di azioni per promuovere il commercio di vicinato e l’elemento turistico, nell’ottica anche della costituzione della Ogd Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo.

Azioni

Le iniziative riguardano la formazione digitale ai commercianti, la riapertura di alcuni “negozi sfitti” con particolare attenzione alle attività di temporary shop e contributo per nuove aperture e sgravi fiscali, il marketing sociale, percorsi enogastronomici. Grazie alla piattaforma Tre Cuori, negozianti e cittadini potranno scegliere a quale associazione sportiva del territorio (o scolastica) devolvere risorse economiche. Il progetto è sviluppato in piena collaborazione con l’amministrazione comunale che intende fare rete con tutti gli interlocutori in grado di favorire la rivitalizzazione del territorio.