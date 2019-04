"Ndemo a netar i Murassi": anche quest'anno la giornata ecologica a Lido e Pellestrina

"Ndemo a netar i Murassi": anche quest'anno la municipalità di Lido Pellestrina organizza la giornata ecologica di sensibilizzazione ambientale per la viabilità, accessibilità e sicurezza della spiaggia libera, che si svolgerà sabato 6 aprile nell’ambito della "Settimana europea per la riduzione dei rifiuti". Aderendo così alla campagna "Let’s Clean Up Europe 2019".

Sensibilizzare i cittadini

Lo scopo dell’iniziativa è di sensibilizzare i cittadini sugli aspetti dell’abbandono, della riduzione, del riciclo dei rifiuti e su uno stile di vita più amico dell’ambiente. Alla manifestazione hanno aderito le scuole e le associazioni del territorio e Veritas metterà a disposizione il materiale necessario alla raccolta. La partenza è prevista per le ore 9.30 al Lido sopra i Murazzi, all’altezza dell’omonimo ristorante.