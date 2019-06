Domani il corteo dei no grandi navi, i manifestanti vogliono arrivare a San Marco

A meno di una settimana dall'incidente della nave Msc Opera, i No Navi scaldano i motori per il corteo di sabato 8 giugno annunciato e organizzato nei giorni scorsi. Una marcia con partenza alle Zattere alle 16, che dovrebbe portare decine di comitati, sindacati, gruppi politici, associazioni e tanti cittadini fino a San Marco, cuore della città lagunare, nonostante il divieto, per dire: «Fuori le navi dalla laguna».

Il decreto

«Abbiamo indetto un corteo che si farà portavoce dell'applicazione del decreto Clini Passera, ovvero stop immediato al transito delle grandi navi in laguna - scrive il comitato No Grandi Navi, organizzatore della marcia, su Facebook -. L'assemblea No Nav del 5 giugno ai magazzini del Sale ha espresso la volontà che la manifestazione si concluda a piazza San Marco, cuore della città (dove la mobilitazione è vietata dalla prefettura), consentito alle grandi navi. La Msc Opera, schiantatasi domenica scorsa 2 giugno contro la banchina di San Basilio e l’imbarcazione fluviale River Countess, provocando danni e feriti, ha dimostrato al mondo intero che è possibile quello che in tutti questi anni abbiamo denunciato, e che le autorità competenti hanno per anni negato, consentendo la deroga al decreto Clini - Passera che, dal 2012, vieterebbe l’accesso al bacino di San Marco e al canale della Giudecca alle navi oltre le 40.000 tonnellate di stazza lorda».

La lettera al prefetto

«Proprio il giorno della Sensa, lo sposalizio della Serenissima con il mare - prosegue il comitato rivolgendosi al prefetto della città Vittorio Zappalorto - è successo quello che non doveva succedere, dimostrando l’incompatibilità di queste navi gigantesche con l’area marciana, il canale della Giudecca, e l’intera laguna. Sabato, invitando la città a manifestare, ci sentiamo di rivolger un accorato appello affinché autorizzi, in via eccezionale, la conclusione del corteo in piazza San Marco, per segnalare, anche dal punto di vista simbolico, la riappropriazione della città da parte di chi la abita, ci vive, ci lavora o ci studia, o semplicemente da parte di chi la ama».

Gli interessi

«Troppa è la pressione di forti interessi economici e finanziari sulla nostra città e sulla nostra laguna, soffocata dalla monocoltura turistica, dalle trasformazioni urbane che sottraggono residenza e vita normale ai cittadini, di cui la vicenda grandi navi è solo un aspetto e tra i più gravi. Se le grandi navi hanno potuto, fino ad ora, accedere al centro della città in deroga a leggi dello Stato in nome del profitto, ci pare giusto che, per un giorno, in deroga a provvedimenti amministrativi che vietano la piazza alle manifestazioni, sia consentito ai cittadini di esprimere il loro dissenso a San Marco. Vorremmo che, sabato, la piazza tornasse a rappresentare il cuore della comunità veneziana, una comunità che si riunirà per chiedere con forza un dovuto atto di cura e di difesa della città più bella del mondo». Venerdì Il comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, la riunione in prefettura per decidere i dispositivi di sicurezza in caso di manifestazioni.

