No Nav: è il giorno della manifestazione contro le grandi navi in laguna

No alle grandi navi in laguna. Torna domenica pomeriggio, dalle 15.30, la manifestazione lungo il canale della Giudecca e alle Zattere del Comitato No Nav, da sabato impegnato nell'assemblea nazionale contro le grandi opere e per la giustizia ambientale, ai Magazzini del Sale.

'Turismo in scatola'

«Il passaggio delle grandi navi in laguna ha conseguenze pesanti sulla città - scrivono i No Nav - : inquinamento dell’aria, ripercussioni sulla morfologia lagunare e sulle fondamenta, esaltazione di un modello turistico "in scatola", che guarda Venezia dall’alto e in velocità. Le navi da crociera sono l’esempio “grande” e visibile di un modello di sviluppo aggressivo che sta trasformando la nostra città in un Luna Park e i canali in autostrade veloci e trafficate».

'Ingiustizie non affrontate'

«Venezia non è ancora sfiancata dal suo sindaco che la vorrebbe trasformata in un parco a tema - spiegano gli attivisti - non ancora soggiogata dalla pericolosa retorica del governo giallo-verde che incita alla guerra tra i poveri, mentre le ingiustizie reali che affliggono i nostri territori rimangono inaffrontate».

Migliaia gli sbarchi di turisti previsti a Venezia tra sabato e domenica, una ventina le navi da crociera in transito in laguna. Molti gli appelli dei comitati cittadini a fermare il passaggio dei condomini del mare in laguna, mentre il Comitatone del 2017 rimane al palo, e Autorià Portuale, Comune, sindacati, Confindustria e partiti chiedono al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli del governo giallo verde, un incontro al ministero e risposte al più presto, per Venezia.

L'appuntamento

«Per chi viene senza barca - scrivono i No Grandi Navi sui social - il ritrovo è alle Zattere dalle 16, dove per i bambini è stata allestita anche la tenda dei Piccoli Pirati, mentre le imbarcazioni partono da Villa Heriot alla Giudecca alle 15.30, per raggiungere il presidio in riva. Durante la giornata verranno organizzati giochi e coreografie in acqua. Chiediamo a tutte le imbarcazioni di addobbarsi a festa».