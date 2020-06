Per il mondo dei social network Noale è il borgo più bello del Veneto

Due gironi, 14 sfide tra altrettante Pro loco di tutte le sette province venete. In palio il titolo di borgo più bello della Regione. Noale ha vinto il contest promosso da Fuoriporta.org sui social network.

La città dei Tempesta, in finale, ha vinto una sfida tutta veneziana, battendo nella finalissima Caorle di circa 500 voti, in una sfida che ha totalizzato quasi 7mila voti. «Pur trattandosi di un gioco e nulla più - commenta Enrico Scotton, presidente della Pro Loco - abbiamo colto l’occasione per dimostrare che con il gioco di squadra si può arrivare a superare anche borghi turisticamente più belli e più noti, come Asolo, Marostica e la stessa Caorle che abbiamo tutte battuto. Una buona parte del merito va anche a Francesco Furlanetto, autore della splendida foto che ha fatto il giro d’Italia e non solo».

Voti per Noale sono arrivati da tutto il mondo. Sono stati infatti numerosi i noalesi che hanno chiamato e contattato familiari e parenti emigrati in Canada, Australia, America latina. Una sfida che ha visto in campo associazioni di categoria, le contrade, la parrocchia, gli esercizi pubblici, e tantissimi cittadini. «Siamo consapevoli delle potenzialità di Noale, - ha concluso Scotton - ma anche dei suoi limiti. Questa vittoria, di tutti, oltre a portare un po’ di notorietà, che di questi tempi non guasta, ci può dare uno stimolo a fare sempre di più e meglio».