Notte azzurra con la pioggia, ma la festa a Maerne riesce lo stesso

Voglia di esserci più forte dell’allerta meteo: i commercianti di Maerne hanno deciso di non mollare sabato sera e hanno dato il via alla notte azzurra, anche di fronte al temporale del pomeriggio e all’allerta meteo annunciata già a inizio settimana.

Orgoglio al centro

Cinquemila persone circa, alle 20.30 passata la pioggia sono iniziati gli eventi come da programma, con quasi tutti gli intrattenimenti previsti. Molto gettonati e con diverso pubblico present: la sfilata di moda, il tiro alla fune, l’esposizione di moto, molti anche i bambini in biblioteca, al coperto, che hanno potuto assistere a giochi e letture in un sabato sera alternativo con le famiglie. Per i commercianti un motivo d’orgoglio aver visto comunque molta gente partecipare alla festa, anche perché molti, viste le condizioni meteo previste, sono rimasti in città e non hanno disdegnato una passeggiata in centro dopo il temporale. Per molte attività è stato importante esserci: un altro rinvio, dopo quello del 22 giugno scorso per maltempo, avrebbe significato la cancellazione definitiva dell’evento, non essendoci ulteriori date disponibili per un nuovo recupero.

Fronte compatto

«Nonostante le previsioni e il maltempo – ha detto la delegata di Confcommercio e presidente di Maerne Viva, Francesca Trevisan – alla fine ha prevalso la determinazione e l'animo imprenditoriale che caratterizza la nostra categoria. È un risultato che rafforza ulteriormente la nostra coesione». Importante la collaborazione di forze dell’ordine e volontari per gli aspetti legati alla sicurezza e viabilità e il supporto del Comune di Martellago e dell’associazione Maerne Viva. Si chiude così la stagione 2019 della Notti del Miranese, che ha complessivamente raccolto circa 115 mila visitatori in 7 piazze, con nessun evento in programma cancellato per maltempo, nonostante una stagione caratterizzata da temporali, specie nei weekend (solo la Notte Bianca a Mirano è saltata, ma per questioni organizzative).