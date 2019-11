Uscire dalla violenza di genere è possibile: il programma di Novembre Donna | VIDEO

È un calendario ricco di proposte quello di Novembre Donna 2019 - "Libere dalla violenza": un programma particolarmente variegato che, in occasione del 25mo anniversario dalla nascita del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, non si esaurirà con la fine del mese ma proseguirà fino a novembre 2020.

A presentare il programma delle iniziative di sensibilizzazione, incontri e spettacoli, organizzati per celebrare la giornata Onu contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, sono state questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in Municipio a Mestre, la vicesindaco di Venezia, Luciana Colle, insieme alla presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, alla dirigente settore Servizi alla persona e alle famiglie, Alessandra Vettori, alla responsabile del servizio Protezione sociale e Centro antiviolenza, Paola Nicoletta Scarpa, e alla referente per le attività del Centro antiviolenza, Patrizia Marcuzzo.

Il programma delle iniziative prenderà il via venerdì 15 novembre, alle ore 10, nell’auditorium della Città Metropolitana di Venezia con il convegno “I reati di genere chiara violazione dei diritti umanitari. Il Codice Rosso previsto dalla legge 69 del 19 luglio 2019”.

Doppio appuntamento invece lunedì 18, alle 15, al Centro Donna in viale Garibaldi a Mestre con un incontro pubblico su come contrastare la violenza di genere e, alle 17.30, al Caffè Retrò a Carpenedo con un appuntamento per celebrare i 25 anni del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia nel corso del quale verrà proiettato il video "Rimira le bellezze", un racconto collettivo che ha per protagoniste tre donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza.

Domenica 24 novembre, alle ore 10, in Piazza Pastrello a Favaro Veneto, sarà inaugurata una panchina rossa, simbolo riconosciuto a livello internazionale del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. Sulla panchina di Favaro, dipinta da una donna che ha appena concluso il percorso di autonomia in una delle case rifugio del Centro Antiviolenza, sarà apposta una targa della Commissione Pari Opportunità Chimici e Fisici Veneto; sempre domenica 24, al Teatro Aurora di Marghera, andrà in scena uno spettacolo di Monica Zuccon, con canti dedicati alla giornata del 25 novembre.

Lunedì 25 novembre, alle 17.30 al teatrino di Palazzo Grassi, i Licei musicale e artistico di Venezia e il Liceo classico Marco Polo presenteranno letture, musiche e opere artistiche. Dal 25 novembre, inoltre, il Comune di Venezia aderirà alla campagna “Sacchetti del pane”, che prevede per tutta la settimana la distribuzione su tutto il territorio comunale di sacchetti per il pane con stampati i riferimenti del Centro Antiviolenza.

Giovedì 28 novembre, ore 17, l'Ateneo Veneto ospiterà l'iniziativa "Codice rosso", promossa per sensibilizzare la cittadinanza sulle nuove direttive per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Chiuderà il calendario degli appuntamenti, sabato 30 novembre al Teatro Momo di Mestre, “Spaccati d’amore. Quando l’amore diventa violenza”, uno spettacolo teatrale degli studenti degli istituti scolastici veneziani che hanno partecipato al laboratorio teatrale "Ferite invisibili" del Centro Antiviolenza.

Novità di quest'anno sarà anche la collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e la campagna di solidarietà con i Centri Antiviolenza “Noi ci spendiamo, e tu?”. Una parte del ricavato delle vendite del mese di novembre sarà infatti devoluto ai Centri Antiviolenza italiani, tra cui anche quello del Comune di Venezia, per progetti a favore delle donne ospiti delle case rifugio. Il 25 novembre le operatrici del Centro antiviolenza comunale saranno presenti in 4 punti Coop del territorio veneziano per fornire informazioni sul Centro e su come avvicinare al Centro le donne vittime di violenza.

Si conferma anche per Novembre donna il supporto del gruppo Avm che, come in occasione dell'Ottobre rosa, esporrà su tram e autobus del territorio veneziano materiale promozionale del Centro Antiviolenza, con utili informazioni e con tutti i riferimenti per contattare le operatrici, tra cui il nuovo numero unico dedicato alle donne 0412744222.

