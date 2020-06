Riapre il Fondaco dei Tedeschi con esperienze personalizzate e bio-decontaminazione

Mercoledì 1 luglio riapre al pubblico il Fondaco dei Tedeschi, department store a Rialto che per l'occasione provvede alla bio-decontaminazione e sanificazione di tutto il negozio, oltre che alle più comuni pratiche precauzionali: rilevamento della temperatura corporea, distanziamento, gestione degli ingressi, presenza diffusa di distributori di gel disinfettante, utilizzo delle mascherine e intensificazione dell’igienizzazione quotidiana. Inoltre il Fondaco utilizza un particolare sistema che assicura il ricambio continuo dell’aria.

MyFondaco: il nuovo servizio online

La ripresa delle attività del Fondaco vedrà il debutto di un nuovo programma di servizi online denominato "MyFondaco", pensato per chi vuole ricevere un trattamento esclusivo, personalizzato e veloce. Scrivendo al numero 348 918 218 sulla piattaforma WhatsApp, si potranno ricevere informazioni su prodotti e marchi, prenotare un appuntamento per una sessione di “personal shopping”, riservare una consulenza in videoconferenza. Sarà, inoltre, possibile acquistare online una selezione di prodotti consigliati.

Il Fondaco dei Tedeschi ha scelto, poi, di celebrare la riapertura dedicando le sue vetrine a Venezia e all’artigianato e design. Laboratori, botteghe, palestre d'idee stanno fiorendo nei campi e tra le calli, rappresentando un esempio di quella vitale cultura della creatività e dell’eccellenza, da sempre elemento distintivo di Venezia: le vetrine del Fondaco ospitano, dunque, dal 1° luglio le creazioni di 12 designer, veneziani di nascita o di adozione, che hanno in comune la volontà di valorizzare il patrimonio artistico e artigianale del territorio.

Nei prossimi giorni, infine, è prevista l’inaugurazione di una nuova boutique Cartier al piano terra.

Orari di apertura

Il Fondaco dei Tedeschi sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, mentre la spettacolare terrazza panoramica sarà visitabile dalle 10.30 alle 18.30 su prenotazione. Riaprirà i battenti anche il ristorante-bistrot AMO.