Trasporto pubblico: al via la nuova campagna di abbonamenti annuali Actv

"L’abbonamento annuale è sempre con te. Risparmi, non ci pensi più e aiuti l'ambiente": è questo lo slogan della nuova campagna pubblicitaria presentata da AVM/Actv per promuovere gli abbonamenti annuali del servizio di trasporto pubblico locale che decide di puntare sul risparmio, la comodità e la sostenibilità. A partire dal prossimo 20 agosto, infatti, sarà possibile acquistare gli abbonamenti per l'anno 2019/2020 sia per gli studenti che quelli ordinari.

Una campagna familiare, intima e sostenibile

Sono le "mani" a essere protagoniste della nuova campagna AVM/Actv. Mani di tutte le età, sia giovani che più anziane che stringono la tessera Venezia Unica valorizzando la familiarità con il proprio abbonamento che li accompagnerà per l'intero anno su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale. Da tenere in borsa, nel portafoglio, nella tasca della giacca o in quella dei pantaloni, l'abbonamento annuale è uno strumento fondamentale per la quotidianità di molti cittadini che usano i trasporti pubblici per spostarsi in città e se ne vuole incentivare l'uso a favore dell'ambiente e della sostenibilità e favorire, inoltre, l'uso dell'applicazione "AVM Venezia Official App" per l'acquisto o il rinnovo di abbonamenti annuali, la consultazione degli orari dei servizi di trasporto Actv, per pagare la sosta sulle strisce blu e per acquistare qualsiasi tipo di titolo di viaggio.

I vantaggi dell'abbonamento annuale

Acquistare un abbonamento annuale permette di risparmiare, non dover prestare attenzione alle scadenze mensili e ridurre l'uso di carta ed energia che derivano dalle operazioni di ricarica. Questo tipo di abbomanento, inoltre, grazie alla rete unica, permette di spostarsi all'interno del comune di Veneza viaggiando illimitatamente sui tram delle linee T1 e T2, sugli autobus urbani a Mestre e al Lido, inclusi i collegamenti da e per l’aeroporto Marco Polo, sugli autobus extra urbani nell’ambito della rete urbana, sui vaporetti dell’intera rete di navigazione e sul people mover tra Piazzale Roma e il Tronchetto. L'abbonamento è valido - al costo di 9 mesi per gli studenti e 10 per gli ordinari - per 12 mesi dal primo giorno di decorrenza fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese e può essere di due tipologie: studenti (tra i 6 e i 25 anni compiuti, nei servizi urbani del Comune di Venezia, e tra i 4 e i 25 anni compiuti negli altri servizi), valido dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo, e ordinari. In caso di smarrimento di può ottenere un duplicato e c'è la possibilità di richiedere un rimborso o una sospensione in caso di maternità, malattia, o infortunio dell’abbonato.



Per ulteriori informazioni sulle modalità di acquisto e i risparmi legati all'abbonamento annuale sono presenti pieghevoli informativi presso tutti i punti vendita Venezia Unica. Il materiale è anche consultabile online sui siti www.actv.it e www.veneziaunica.it, nonché attraverso i canali social istituzionali Facebook, Twitter e Telegram @muoversivenezia.

