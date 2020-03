Nuova discarica abusiva a Marghera: le immagini

Mentre permane e anzi si estende la discarica di Via Trieste, a Marghera arriva la segnalazione dei cittadini che hanno notato come "si sia riformata" una discarica in via Pasini, dove sorgeva il rione Vaschette (oggi abbattuto tranne un edificio, che ospita sbandati e attività illegali, la cui demolizione si attende invano da almeno cinque anni).

L'area

L’area, peraltro incolta, una specie di piccola giungla in centro abitato, sembra diventata il luogo ideale per l’abbandono di rifiuti, anche da fuori città. Infatti, pur essendo vicina al resto del rione e a diverse attività economiche e commerciali, si trova lungo vie di transito veloci (via Padana, via fratelli Bandiera, la stessa via Pasini) che consentono l’abbandono rapido di ogni tipo di rifiuti. Alcuni cittadini chiedono, perciò, all’Amministrazione comunale e a Veritas, "un intervento urgente di pulizia, sfalcio della vegetazione e messa in sicurezza, oltre all’attivazione di modalità efficaci di controllo per scoraggiare e nel caso identificare e punire gli incivili che la usano come discarica".