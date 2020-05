Nuova distribuzione di mascherine a Mira

Inizia a Mira la seconda distribuzione delle mascherine protettive ricevute dalla regione e dalla protezione civile. I modelli di "Grafica Veneta" e "Montrasio" sono stati imbustati da volontari per un totale di 6 mila sacchetti con due mascherine ciascuno e verranno messi a disposizione dei cittadini attraverso una fitta rete di edicole, panifici, ortofrutta e ferramenta. Le disponibilità sono state considerate in base alla densità abitativa e al numero di nuclei familiari presenti nelle diverse frazioni, seguendo lo schema già collaudato dei seggi elettorali.

«Ringrazio i volontari per la loro disponibilità e il lavoro che stanno facendo per la comunità - spiega il sindaco Marco Dori - la distribuzione continuerà fino a esaurimento scorte. Ai cittadini basterà richiederle. Ricordo che fino ad oggi abbiamo reso disponibili le mascherine anche per chi si recava ai mercati o per le scuole, oltre al servizio dedicato agli utenti fragili»

La distribuzione inizia oggi in frazioni e località e si concluderà lunedì con gli esercenti del centro.

L'elenco dei punti di raccolta

Borbiago: panificio Bonafè, ortofrutta Dainese, Edicola Giustinian.

Marano: edicola Menin, edicola Barbato, panificio Amico Forno, ferramenta Alessandro e Francesco, ferramenta Renzi

Giare: punto vendita Masato

Dogaletto: punto vendita Paltron

Porto Menai: panificio Masato, edicola Vizi e Capricci

Malcontenta: ortofrutta L'angolo della frutta, edicola Marin, ferramenta Pasqual

Piazza vecchia: ortofrutta Bottacin, edicola Tarabotti, edicola Dal Rold, edicola Volta la Carta, panificio Formenton, panificio Costantin Oriago: edicola Maran, edicola Conte, edicola Versebelt Caterine, edicola Suman, edicola Magagna, edicola Pattarello. Panificio Gianluca, panificio Sandro, panificio Cuore di Grano, panificio Trevisol, panificio Crosara, panificio Daniela, panificio Riatto, ortofrutta da Moira, ortofrutta Frutteria, ortofrutta Beghello, ortofrutta Sapori di Quaggio, ortofrutta Frison.

Mira Porte: edicola Pulliero, edicola Martignon, edicola Abadir, edicola Lico, panificio Da Federico

Mira Taglio: edicola Mira centro, edicola Bortolin, edicola Mazzon, ferramenta Barioli, ferramenta Carraro, panificio Moro, panificio Baldin, panificio Albanese, ortofrutta Concolato, ortofrutta Sabrina, ortofrutta Favaro