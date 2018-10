Cappelletta ha la sua nuova piazza pedonale

È in programma domenica 21 ottobre, alle 10, l'inaugurazione della nuova piazza di Cappelletta di Noale: attesa da 14 anni, vede finalmente la luce dopo un intervento costato in totale 183mila euro. Le opere eseguite: completata la parte a nord, in porfido e materiali pregiati, con la piantumazione di un nuovo albero; interrata una linea elettrica aerea; posizionato un monumento intitolato a Don Antonio Bordignon, il cui bronzo è stato realizzato da Mario Maccatrozzo. Inoltre saranno posizionati alcuni arredi urbani. La piazza a nord sarà ad uso pedonale salvo tre posti con limite di sosta da 15 minuti, posizionati al limite della carreggiata stradale. A sud, invece, è stato costruito un nuovo parcheggio da 44 posti che dista circa 30 metri ed è collegato da un tratto pedonale. Entro qualche mese verrà installata anche una colonnina di ricarica per due auto elettriche. Su tutta l’area è stata installata l'illuminazione a led.

«L'opera era ferma anche a causa di una concomitanza di situazioni legate ai privati - commenta la sindaco Patrizia Andreotti - causando un grande disagio da parte di chi aveva già acquistato il proprio appartamento e si trovava in un'area incompleta. Il progetto è stato a più riprese condiviso con la popolazione. Adesso la frazione deve solo far propria la piazza e imparare a viverla, anche le attività commerciali potrebbero usufruirne e i cittadini potrebbero utilizzarla per ritrovarsi. Mi dicono che i bambini dell’asilo, assieme ai propri genitori, talvolta si fermino per giocare dopo l’uscita pomeridiana. Ecco, loro evidentemente hanno già capito».