Nuova pista ciclabile a San Michele al Tagliamento, intervento da 1 milione di euro

Il comune di San Michele al Tagliamento avrà un nuovo tratto di pista ciclabile lungo un chilometro che collegherà le zone di Pozzi e San Mauro. Un progetto di un milione di euro per rendere più sicuro un tratto di strada pericoloso e un esempio di dialogo con la città metropolitana che contribuirà alla realizzazione con un finanziamento di 500 mila euro, i restanti saranno messi a disposizione dal comune. Il progetto è stato approvato dal Consiglio Metropolitano al quale ha partecipato il sindaco di San Michele al Tagliamento.

«In questi anni siamo riusciti a collegare la spiaggia con l’entroterra e soprattutto a non lasciare isolate certe frazioni - ha sottolineato il primo cittadino Pasqualino Codognotto - un esempio? La ciclabile sulla sommità arginale del fiume Tagliamento che da Bibione transita lungo San Filippo lungo tutto il territorio comunale fino ad arrivare alla provincia di Pordenone. Non dimentichiamo inoltre che a Bibione in estate nei giorni di punta circolano quotidianamente 15mila bici, una dato che ben identifica l’esistenza e la consistenza delle nostre “autostrade” a due ruote».