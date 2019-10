Nuova rotatoria in via Bottenigo a Marghera, «a carico del privato»

Una nuova rotatoria in via Bottenigo a Marghera. Ad approvarne la realizzazione, qualche giorno fa, la giunta comunale, specificando che si tratta di «un intervento totalmente a carico del privato che faciliterà la viabilità», nelle vicinanze del nuovo impianto di distribuzione carburanti.

La sussidiarietà

La nascita, quindi, di questa pompa prevede, spiega l'assessore all'Urbanistica De Martin: «una conforme connessione tra la viabilità privata e quella pubblica già esistente. Per questo il privato, a integrazione dell’istanza a costruire, ha comunicato l’intenzione di voler fare a proprie spese e con nessun onere a carico del Comune, la nuova rotatoria, rinunciando a ogni eventuale scomputo del costo per la sua realizzazione e del valore delle aree su cui insisterà, che verranno cedute gratuitamente al Comune. Dalla disponibilità manifestata dai privati e in un’ottica di sussidiarietà degli stessi nei confronti dell’amministrazione pubblica, abbiamo accolto favorevolmente la richiesta, nella certezza di aver contribuito a creare un percorso funzionale».

Gallery