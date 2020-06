Select torna a produrre a Venezia: nuovo spazio in un fabbricato a Cannaregio

In occasione del centenario del marchio, Select, "aperitivo nato a Venezia", ha annunciato il ritorno di una parte della sua produzione in città: il nuovo complesso si chiamerà Ca’ Select e avrà sede in un ex laboratorio industriale a Cannaregio, nelle vicinanze della Madonna dell'Orto, su una superficie di 650 metri quadri. Il progetto, firmato dallo studio Marcante-Testa, prevede il recupero di un fabbricato industriale e, secondo il marchio, «rifletterà, nell’architettura e nell’allestimento, lo stile del brand Select, raffinato, originale ed autentico».

Nuova sede nel 2021

Oltre ad ospitare il processo di macerazione di alcune erbe e spezie che caratterizzano il gusto del prodotto, lo stabilimento accoglierà uno spazio esperienziale aperto alla città, con un’area degustazione, un’area eventi per iniziative sociali e culturali e un’area espositiva che racconterà in maniera multimediale la storia di Select, profondamente intrecciata a quella di Venezia. L’inaugurazione è prevista entro la fine del 2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marchio veneziano

L'iniziativa è in controtendenza rispetto al normale trend delle aziende, che faticano a mantenere (o riportare) una sede nel centro storico di Venezia. Lo ha fatto presente anche il sindaco Luigi Brugnaro: «È una sfida imprenditoriale che coniuga tradizione ed innovazione e rientra nel processo che abbiamo sempre sostenuto: riportare in città nuove occasioni di lavoro per attrarre nuovi residenti». «La città è al vostro fianco - ha aggiungo, rivolgendosi all'azienda - e sono orgoglioso che un marchio così importante torni a produrre proprio in quel luogo che ne ha visto la nascita esattamente 100 anni fa». Un'occasione per ricordare le origini del marchio: era il 1920 quando i giovani Fratelli Pilla, di origine bolognese, grazie alla loro esperienza liquoristica, diedero vita al Select nel sestiere di Castello. Una scelta non casuale, proprio perché la Serenissima era una porta aperta verso l’Oriente e centro di scambio delle spezie ed erbe più pregiate che ancora oggi caratterizzano il blending dell’aperitivo Select.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incontro con la città

«Proprio in questo momento di ripartenza “cauta” - ha commentato Marco Ferrari, Ceo di Gruppo Montenegro - ci fa piacere annunciare questo importante progetto, che consente di valorizzare la città che ha dato i natali a Select. Abbiamo scelto di costruire un sito esperienziale che riporta il cuore del processo produttivo a Venezia e lo condivide con la città e i suoi abitanti».