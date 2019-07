Ecco la nuova terrazza a mare del Blue Moon al Lido, ci sarà anche una piscina

È stata inaugurata ieri mattina al Lido di Venezia la terrazza a mare del Blue Moon. I lavori di ripristino, che hanno consentito la riapertura della struttura dopo 16 anni di inutilizzo, sono stati realizzati da Venezia Spiagge (società partecipata al 51% dal Comune di Venezia) e fanno parte di una serie azioni di riqualificazione dell'area, così come di altre spiagge gestite dalla società.

L'intervento, è stato detto, «è volto a riconsegnare ai lidensi e agli ospiti del Lido la meravigliosa vista del mare dalla terrazza». Inoltre è stato annunciato che a settembre si avvieranno i lavori per la costruzione di una nuova piscina per gli ospiti delle spiagge. In precedenza, invece, altri lavori avevano riguardato la creazione della nuova spiaggia libera con nuovi servizi nella zona prima dell’ospedale al mare e la riorganizzazione della spiaggia del Blue Moon. Alla cerimonia di ieri erano preseni il prosindaco del Lido Paolo Romor e l’assessore alle Società partecipate Michele Zuin.