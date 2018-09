Noale ha una nuova via intitolata ai carabinieri d’Italia

Sabato mattina nella nuova lottizzazione in Via Salvo D’Acquisto a Noale è stata intitolata una nuova via: “Carabinieri d’Italia”, alla presenza delle istituzioni della città, del sindaco, Patrizia Andreotti e dell'Arma. Un ringraziamento è stato fatto a tutte le forze dell’ordine, l’Arma dei carabinieri, l’associazione dei carabinieri in congedo, e a tutte le associazioni combattentistiche presenti.