Nuove aree pubbliche e un nordic walking park lungo le rive del Piave

Novità per le aree verdi lungo il fiume Piave grazie a due convenzioni deliberate dal consiglio direttivo del BIM Basso Piave.

La prima è stata stipulata con il comune di San Donà e riguarda alcuni interventi sulle zone golenali nei pressi del ponte ferroviario che ora sono in stato di abbandono. Queste aree sono state cedute dal comune di San Donà al consorzio BIM per 10 anni a titolo gratuito facendo sì che la zona possa essere resa fruibile. Il consorzio, infatti, si impegna a gestire la manutenzione del verde e ad attrezzare le aree con panchine e altre componenti. È inoltre in progetto il restauro di un monumento del 1934 realizzato dall'architetto Guido Cirill.

L'altra convenzione, fatta con Asd La Piave Nordic Walking, prevede invece la realizzazione di un parco dedicato alla cosiddetta camminata nordica lungo la pista ciclopedonale che costeggia il fiume. I tracciati saranno due e avranno diverse lunghezze: il primo nel tratto compreso tra San Donà, Noventa e Fossalta di Piave, il secondo da San Donà verso Eraclea. Il parco è destinato ad accogliere eventi di portata nazionale.