Il settore cultura del Comune lancia nuove iniziative digitali per bambini e famiglie

Il settore cultua del Comune di Venezia lancia due nuovi progetti digitali pensati per intrattenere i bambini e le loro famiglie durante i giorni di isolamento a casa. Dopo il successo delle letture teatrali di Susi Danesin che hanno raggiunto oltre 26 mila visualizzazioni e quello delle letture dalle bibliotecarie di Vez Junior che hanno superato le 16 mila, il comune ha deciso di integrare il suo programma culturale via web con due nuovi progetti #DanzainFamigliaconIsa e #NotOnlyForKidsDrops.

Il primo percorso riguarda la danza creativa con lezioni online a cura di Isabella Moro pensate per i più piccoli e le loro famiglie che si terranno tre volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì alle ore 11.00) sui canali social del comune. I più intraprendenti potranno anche filmare la propria performance di danza creativa e inviare i video a infocultura@comune.venezia.it e, alla fine del percorso, i contributi saranno trasformati nel corso di un laboratorio virtuale.

La seconda iniziativa si chiama #NotOnlyForKidsDrops ed è la "costola" digitale della rassegna Not Only for Kids organizzata al Centro culturale Candiani. Si tratta di laboratori online ogni sabato nei quali verranno proposte attività creative da realizzare con forbice, carta, colla e matite colorate. Ci saranno dei video tutorial per far viaggiare i piccoli nel mondo della creatività e tutti i giorni sui social verranno riproposte attività concesse per l’occasione da illustratori e artisti legati al mondo di Not only for Kids.

I video dei progetti culturali si possono vedere sul sito del Comune e nella playlist youtube dedicata.



