Nuove piste ciclabili in Veneto: investimenti di 14,4 milioni di euro per la realizzazione di altri 85 km di ciclovie

L'assessore regionale per lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, ha firmato oggi la convenzione con gli amministratori di otto enti locali per la realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile per un totale di 85 km di ciclovie. Il progetto, che prenderà il via tra il 2020 e il 2021, toccherà nello specifico i comuni di Quarto d’Altino, Costermano, Legnaro, Occhiobello, Camposampiero, Castelmassa, Rovigo e Verona con la creazione di nuovi tratti di ciclabile e ha un valore complessivo di 14.425.000 euro. Di questi, 10.665.000 euro corrispondono al finanziamento totale assegnato grazie alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020 (FSC 14-20), la quota restante, invece, resterà a capo degli enti beneficiari.

Con la realizzazione di queste nuove otto tratte di piste ciclabili, il Veneto raggiungerà un totale di 1600 km di itinerari pedalabili diventando così una delle regioni più amiche delle due ruote d’Italia.

«La maggior parte sono progetti già da tempo programmati dalla giunta regionale, per i quali i comuni attendevano la conferma del finanziamento, originariamente previsto e poi tagliato dalla Stato», precisa l’assessore De Berti. «Sin dal mio insediamento, avevo dato la mia parola ai comuni già inseriti nella programmazione 2007-2013, che avevano subito il taglio delle risorse da parte dello Stato, che la regione avrebbe trovato le risorse per la copertura finanziaria delle opere. La promessa è stata mantenuta!».

Gli 8 nuovi tratti di ciclabile

Quarto d'Altino : nuovo collegamento lungo il canale Siloncello per il raggiungimento in bicicletta dalla ciclovia lunga delle Dolomiti nella tratta Quarto d’Altino-Portegrandi, al Polo Archeologico di Altino

: nuovo collegamento lungo il canale Siloncello per il raggiungimento in bicicletta dalla ciclovia lunga delle Dolomiti nella tratta Quarto d’Altino-Portegrandi, al Polo Archeologico di Altino Costermano : pista ciclabile Castion Veronese-Costermano-Albarè

: pista ciclabile Castion Veronese-Costermano-Albarè Legnaro : Pista ciclabile dal Km 10+450 della S.S. 516 (Via Pertini) al Km 11+550 lungo la via Romea

: Pista ciclabile dal Km 10+450 della S.S. 516 (Via Pertini) al Km 11+550 lungo la via Romea Occhiobello : valorizzazione turistica del sistema fluviale della ssinistra del Po

: valorizzazione turistica del sistema fluviale della ssinistra del Po Camposampierese: connessione di piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale

connessione di piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale Castelmassa : collegamento tra il Comune di Castelmassa e Castelnuovo Bariano

: collegamento tra il Comune di Castelmassa e Castelnuovo Bariano Rovigo : valorizzazione del sistema fluviale della destra dell'Adige

: valorizzazione del sistema fluviale della destra dell'Adige Verona : percorso ciclopedonale di collegamento piste dei canali Biffis e Camuzzoni