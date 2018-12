Pattuglieranno le strade la sera e la notte: in servizio 25 nuovi agenti di polizia locale

Divise d'ordinanza, voglia di mettersi in gioco e l'emozione che contraddistingue il primo giorno di lavoro. Per 25 giovani agenti di polizia locale giovedì sera non è stata come le altre: per loro è scattato il primo servizio di pattugliamento serale. Andranno a costituire a regime una squadra (composta da 39 agenti totali) del servizio di Sicurezza urbana che lavorerà quasi esclusivamente in orario serale e notturno, avvalendosi anche delle 13 nuove auto di servizio acquistate dall'amministrazione.

Veicoli mostrati alla cittadinanza

I veicoli sono stati mostrati alla cittadinanza in piazza Mercato per poi, al termine della cerimonia, partire alla volta delle strade "calde" della città: «Si tratta di controllare quelle vie dove altrimenti non va nessuno - ha dichiarato il primo cittadino Luigi Brugnaro - Serve un servizio di prossimità, di sostegno al cittadino che ci chiede una mano».

«Siete un esempio»

«Stiamo concludendo le pratiche per fare in modo che tutti i veicoli di servizio vengano geolocalizzati - ha continuato Brugnaro - in questo modo la loro posizione sarà inserita in un sistema informativo gestito dalla centrale operativa. Noi e i cittadini siamo con voi, ma vi chiedo di non fare gli eroi. Chi è arrivato prima di voi sta dando un esempio incredibile e si sta facendo onore. Stanno giungendo complimenti da tutti, ma eravamo certi che sarebbe stato così».