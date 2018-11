A San Michele presentazione dei nuovi ambulatori e visite gratuite

Si svolgerà domani, martedì 6 novembre, a San Michele al Tagliamento, la presentazione dei due nuovi ambulatori fissata inizialmente il 30 novembre ma rinviata a causa del maltempo. Nella sede del distretto sanitario, che si affaccia in piazza Galasso, sono infatti attivi un ambulatorio infermieristico e uno chirurgico, attività in precedenza non presenti.

La presentazione avverrà alle 12 in piazza Galasso con una cerimonia a cui interverranno il direttore dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, il sindaco Pasqualino Codognotto, personale dell'azienda sanitaria e autorità locali. Per l’occasione saranno offerti esami gratuiti alla popolazione, per due ore, con inizio al termine della presentazione. La cittadinanza potrà dunque effettuare, gratuitamente e senza appuntamento: la rilevazione dei parametri vitali (pressione, frequenza cardiaca e peso), la saturimetria (ossigenazione del sangue), test diagnostici ed ematochimici (come glicemia, l’elettroliti ed altri).