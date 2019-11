Due nuove lauree all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia | VIDEO

Si chiamano Advertising&Marketing e Digital&Graphic design: sono i nuovi corsi di laurea triennali proposti da Iusve (Istituto Universitario Salesiano di Venezia), partiti ad ottobre nelle due sedi di Venezia e Verona, all'interno del Dipartimento di Comunicazione. L'adesione ai corsi è stata elevata: si contano infatti 158 nuovi studenti a Mestre e 157 a Verona, per un totale di 315 nuove matricole.

«Le nuove lauree sono innovative per il panorama universitario italiano perché nate attingendo da modelli accademici internazionali, in particolar modo inglesi e americani, coi quali ci si è confrontati direttamente», spiega Mariano Dotto, ideatore dei nuovi corsi. Non solo teoria: sono previste pratiche laboratoriali con l'utilizzo di software al termine delle lezioni teoriche. La nuova iniziativa è stata presentata venerdì mattina da Giovanna Bandiera, direttrice del Dipartimento di Comunicazione dell'Istituto Universitario.